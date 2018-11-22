История в датах: 22 ноября

22 ноября 1963 года в американском Далласе был убит президент США Джон Кеннеди, находившийся в этот момент в президентском кортеже. На фото: Кеннеди за несколько секунд до смерти в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года
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Фото: РИА Новости/Н. Рахманов
22 ноября 1960 года была выпущена первая партия автомобилей «Запорожец». На фото: автомобили «Запорожец», 1961 год
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
22 ноября в России отмечается День психолога. На фото: психологи МЧС работают с детьми жителей подтопленных из-за сильного паводка домов в одном из сел Амурской области, 2013 год
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Фото: Global Look Press
22 ноября 1990 года о своей отставке объявила премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Она занимала этот пост с 1979 года. На фото: Маргарет Тэтчер, 1988 год
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