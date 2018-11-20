История в датах: 20 ноября

20 ноября 1998 года состоялся пуск первого модуля Международной космической станции (МКС)
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Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
20 ноября 1925 года родилась Майя Плисецкая – одна из величайших балерин XX века, хореограф, педагог. На фото: Плисецкая в роли Джульетты в балете на музыку Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», 1961 год
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Фото: Global Look Press
20 ноября отмечается Всемирный день ребенка
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Фото: wikipedia.org
20 ноября 1945 года в Нюрнберге начался процесс над бывшими руководителями нацистской Германии
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