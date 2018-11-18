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История в датах: 18 ноября

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
18 ноября 1927 года родился Эльдар Рязанов — кинорежиссер и драматург, прославившийся как мастер комедийного жанра. Эльдар Рязанов скончался в 2015 году
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Фото: Global Look Press
18 ноября 1928 года состоялся кинематографический дебют Микки-Мауса — на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли», в котором появился мышонок, созданный Уолтом Диснеем
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Фото: wikipedia.org
18 ноября 1787 года родился Луи Дагер, французский художник, который вошел в историю как создатель фотографии — дагеротипа
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