История в датах: 12 ноября

12 ноября 1803 года Николай Карамзин был официально назначен российским историографом. На фото: портрет Карамзина кисти Тропинина, 1818 год
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Фото: Global Look Press
12 ноября экологи России отмечают Синичкин день. В этот день по всей стране приветствуют птиц, оставшихся на зимовку, — синиц, щеглов, снегирей, соек и др. Для птиц готовят специальную подкормку: несоленое сало или сырые семечки
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На фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
12 ноября в России отмечается День банковского работника. На фото: сотрудница одного из отделений Сбербанка России, 2016 год
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