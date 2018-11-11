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История в датах: 11 ноября

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Фото: Getty Images/FPG/Archive Photos
11 ноября 1918 года в Компьенском лесу было подписано перемирие, ознаменовавшее окончание Первой мировой войны. На фото: французские, американские и британские войска отмечают День перемирия во Франции, 11 ноября 1918 года
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Фото: Global Look Press
11 ноября 2002 года в США была опубликована статья Григория Перельмана, доказывающая теорему Пуанкаре, — эта публикация произвела сенсацию в научном мире. На фото: Григорий Перельман в молодости
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Фото: Global Look Press
11 ноября 1922 года родился американский писатель Курт Воннегут. На фото: Курт Воннегут в 1988 году
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Фото: ТАСС
11 ноября 1945 года на выборах в Югославии выиграла партия под руководством маршала Иосипа Броз Тито. На фото: президент Социалистической Федеративной Республики Югославия Иосиф Броз Тито в 1977 году
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