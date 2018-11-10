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История в датах: 10 ноября

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Фото: ТАСС
10 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе была присуждена писателю Ивану Бунину. На фото: Иван Бунин (второй справа) во время церемонии вручения Нобелевской премии, 1933 год
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
10 ноября 1961 года город Сталинград был переименован в Волгоград. На фото: вид на монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, 2017 год
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Фото: ТАСС/Сергей Серегин Роман Подэрин
10 ноября 1982 года была создана группа «Наутилус Помпилиус». На фото: рок-группа «Наутилус Помпилиус» во время выступления в «Лужниках», 1988 год
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Фото: ТАСС
10 ноября 1970 года Советский Союз запустил научную космическую станцию «Луна-17». На фото: макет станции «Луноход-1», выставленный в павильоне «Космос» на ВДНХ, 1981 год
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