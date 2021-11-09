История в датах: 9 ноября

9 ноября в мире отмечают День против фашизма, расизма и антисемитизма — эта дата была выбрана потому, что именно в ночь с 9 на 10 ноября в Германии произошли массовые еврейские погромы, известные как «Хрустальная ночь». На фото: концентрационный лагерь Освенцим, 2017 год