История в датах: 9 ноября

9 ноября 2005 года к Венере отправился исследовательский зонд «Венера-экспресс» — он сгорел в атмосфере в 2015 году, выполнив свою миссию. На фото: «Венера-экспресс» на орбите Венеры (художественная иллюстрация)
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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
9 ноября в мире отмечают День против фашизма, расизма и антисемитизма — эта дата была выбрана потому, что именно в ночь с 9 на 10 ноября в Германии произошли массовые еврейские погромы, известные как «Хрустальная ночь». На фото: концентрационный лагерь Освенцим, 2017 год
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Фото: ТАСС/Борис Клипиницер
9 ноября отмечается Международный день антиядерных акций. На фото: 25-тонная термоядерная бомба, мощность которой 50 мегатонн в Музее ядерного оружия Всероссийского научно-исследовательского института технической физики, 1992 год
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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
В ночь с 9 на 10 ноября жители Берлина смогли свободно перемещаться между восточным и западным секторами города, началось разрушение разделившей город Берлинской стены. На фото: демонтированные фрагменты стены в Берлине, 1990 год
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