История в датах: 7 ноября

7 ноября 1917 года (25 октября по старому стилю) в России произошла Октябрьская революция (Октябрьский переворот). На фото: на улицах Санкт-Петербурга, 1917 год
На весь экран
Фото: ТАСС
7 ноября 1941 года в прифронтовой Москве состоялся воинский парад на Красной площади — пройдя по центру столицы, войска сразу уходили на фронт. На фото: парад войск Красной армии 7 ноября 1941 года
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян
7 ноября 1990 года произошло покушение на Михаила Горбачева — в него на праздничной демонстрации стрелял слесарь Александр Шмонов. На фото: 7 ноября 1988 года. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на трибуне Мавзолея В.И. Ленина
На весь экран
Фото: ТАСС/Николай Никитин
7 ноября 1929 года в рамках программы электрификации страны в строй вступила Сызранская ГЭС, ставшая первой гидроэлектростанцией Поволжья. На фото: Сызранская ГЭС, 2003 год
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.