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История в датах: 5 ноября

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
5 ноября в России отмечается День военного разведчика. На фото: подготовка военных разведчиков мотострелкового соединения ЦВО в Новосибирске
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Фото: РИА Новости/Минев
5 ноября 1957 года в Болгарии был торжественно открыт памятник советскому солдату, известный всему миру как «Алеша». На фото: памятник в 1970 году
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Фото: Global Look Press/ZUMA
5 ноября во всем мире отмечают учрежденный ООН Всемирный день распространения информации о цунами. На фото: последствия разрушительного цунами в Японии в 2011 году
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Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA
5 ноября 1935 года в продажу поступила игра «Монополия», созданная обанкротившимся в годы Великой депрессии американцем Чарльзом Дэрроу. Чемпионат по игре в «Монополию» в Великобритании в 2012 году
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