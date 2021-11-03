История в датах: 3 ноября

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Фото: РИА Новости
3 ноября 1957 года в СССР был запущен «Спутник-2», на борту которого находилась собака Лайка, — первое живое существо, попавшее на орбиту. На фото: Лайка перед посадкой в кабину космического аппарата
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Фото: Global Look Pres/Scherl
3 ноября 1907 года во Франции состоялся испытательный полет первого в мире вертолета — однако в воздухе машина продержалась лишь несколько секунд. На фото: механик-изобретатель Поль Корню со своим творением в 1907 году
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Фото: ТАСС/Юрий Бармин
3 ноября 1967 года первый ток дал гидроагрегат Красноярской ГЭС, которая сегодня является второй по мощности в России. На фото: завершающие работы по строительству дамбы ГЭС в октябре 1967 года
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Фото: РИА Новости/Шоломович
3 ноября 1887 года родился Самуил Маршак — русский поэт, драматург и переводчик, прославившийся в первую очередь своими детскими книгами. На фото: московские школьники, члены литературного кружка московского Дома пионеров, в гостях у поэта в 1957 году
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