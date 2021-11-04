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История в датах: 4 ноября

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Фото: РИА Новости/Роман Владимиров
4 ноября в России отмечается День народного единства — в память об освобождении Москвы от войск польско-литовских интервентов силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. На фото: памятник Минину и Пожарскому на площади Народного единства в Нижнем Новгороде
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Фото: Getty Images/Apic/Harry Burton
4 ноября 1922 года британский археолог Говард Картер во время раскопок в Египте обнаружил гробницу фараона Тутанхамона. На фото: Говард Картер у саркофага Тутанхамона
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Фото: агентство городских новостей «Москва»
4 ноября 1967 года была введена в эксплуатацию Останкинская телебашня. На фото: вид на Останкинскую телебашню в 2015 году
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Фото: Global Look Press/Science Museum
4 ноября 1890 года в Лондоне открылась первая в мире линия метро глубокого заложения и одна из первых, по которой начали ходить локомотивы на электрической тяге. На фото: пассажиры на станции в 1890 году, картинка из еженедельной газеты «Иллюстрированные лондонские новости»
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