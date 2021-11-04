История в датах: 4 ноября

4 ноября 1890 года в Лондоне открылась первая в мире линия метро глубокого заложения и одна из первых, по которой начали ходить локомотивы на электрической тяге. На фото: пассажиры на станции в 1890 году, картинка из еженедельной газеты «Иллюстрированные лондонские новости»