История в датах: 4 ноября

4 ноября в России отмечается День народного единства — в память об освобождении Москвы от войск польско-литовских интервентов силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. На фото: памятник Минину и Пожарскому на площади Народного единства в Нижнем Новгороде
На весь экран
Фото: Getty Images/Apic/Harry Burton
4 ноября 1922 года британский археолог Говард Картер во время раскопок в Египте обнаружил гробницу фараона Тутанхамона. На фото: Говард Картер у саркофага Тутанхамона
На весь экран
Фото: агентство городских новостей «Москва»
4 ноября 1967 года была введена в эксплуатацию Останкинская телебашня. На фото: вид на Останкинскую телебашню в 2015 году
На весь экран
Фото: Global Look Press/Science Museum
4 ноября 1890 года в Лондоне открылась первая в мире линия метро глубокого заложения и одна из первых, по которой начали ходить локомотивы на электрической тяге. На фото: пассажиры на станции в 1890 году, картинка из еженедельной газеты «Иллюстрированные лондонские новости»
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.