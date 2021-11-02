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История в датах: 2 ноября

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Фото: ТАСС
2 ноября 1938 года звание Герой Советского Союза впервые было присвоено женщинам — награду получили Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова, установившие на самолете «Родина» женский рекорд дальности полета. На фото: летчицы на фоне самолета перед беспосадочным перелетом по маршруту Москва — Дальний Восток
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Фото: commons.wikimedia.org
2 ноября 1721 года царь Петр I принял титул императора Всероссийского и стал именоваться Петром Великим — Россия с этого момента стала империей. На фото: фрагмент репродукции картины Поля Делароша «Портрет Петра I»
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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин, Антон Денисов
2 ноября 1937 года на пяти башнях Московского Кремля впервые зажглись рубиновые звезды. На фото: звезда на Водовзводной башне Московского Кремля
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Фото: Getty Images/Bettmann
2 ноября 1962 года американский президент Джон Кеннеди подтвердил, что СССР начал вывод ракетных баз с Кубы — так завершался Карибский кризис. На фото: Джон Кеннеди во время пресс-конференции 2 ноября 1962 года
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