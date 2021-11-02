История в датах: 2 ноября

2 ноября 1938 года звание Герой Советского Союза впервые было присвоено женщинам — награду получили Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова, установившие на самолете «Родина» женский рекорд дальности полета. На фото: летчицы на фоне самолета перед беспосадочным перелетом по маршруту Москва — Дальний Восток