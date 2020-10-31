История в датах: 31 октября

31 октября отмечается Международный день Черного моря. В этот день в 1996 году шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. На фото: побережье Черного моря между поселками Орджоникидзе и Коктебель в Крыму