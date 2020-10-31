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История в датах: 31 октября

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Фото: commons.wikimedia.org
31 октября 1811 года был основан Императорский Царскосельский лицей. Учебное заведение, в котором учился А.С. Пушкин, действовало с 1811 по 1843 год. На фото: лицей на рисунке XIX века
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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
31 октября 2015 года произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом. Самолет Airbus A321–231 российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение, в результате погибли все находившиеся на его борту: 217 пассажиров и семь членов экипажа. На фото: место крушения лайнера на следующий день после катастрофы
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Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
31 октября 1961 года в обстановке строгой секретности из мавзолея на Красной площади было вынесено тело Иосифа Сталина, было решено перезахоронить его у Кремлевской стены. На фото: Мавзолей Ленина и Сталина в 1957 году
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
31 октября отмечается Международный день Черного моря. В этот день в 1996 году шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. На фото: побережье Черного моря между поселками Орджоникидзе и Коктебель в Крыму
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