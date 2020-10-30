История в датах: 30 октября

30 октября 1937 года родился Клод Лелуш. На счету французского режиссера несколько номинаций на премию «Оскар». В 1967 году драма Лелуша «Мужчина и женщина» завоевала две премии Американской киноакадемии: за лучший оригинальный сценарий и лучший фильм на иностранном языке. На фото: Клод Лелуш на пресс-конференции в России, 2015 год
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата выбрана в память об узниках лагерей, которые устроили голодовку в 1974 году в Мордовии в знак протеста против жестокого обращения с политзаключенными. На фото: возложение цветов у мемориала на Арском кладбище в Казани, 2016 год
На весь экран
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
30 октября 1961 года в СССР прошли испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы. Высота облака ядерного взрыва составила почти 67 км, а вспышку можно было увидеть на расстоянии более 1 тыс. км. На фото: доставка макета термоядерной бомбы в ЦВЗ «Манеж» в рамках культурно-исторической выставки «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха», 2015 год
На весь экран
Фото: ТАСС
30 октября 1967 года СССР произвел первую в истории автоматическую стыковку космических аппаратов — спутников «Космос-186» и «Космос-188». На фото: схема вывода кораблей на орбиту Земли
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.