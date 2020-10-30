Прямой эфир

История в датах: 30 октября

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Global Look Press
30 октября 1937 года родился Клод Лелуш. На счету французского режиссера несколько номинаций на премию «Оскар». В 1967 году драма Лелуша «Мужчина и женщина» завоевала две премии Американской киноакадемии: за лучший оригинальный сценарий и лучший фильм на иностранном языке. На фото: Клод Лелуш на пресс-конференции в России, 2015 год
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата выбрана в память об узниках лагерей, которые устроили голодовку в 1974 году в Мордовии в знак протеста против жестокого обращения с политзаключенными. На фото: возложение цветов у мемориала на Арском кладбище в Казани, 2016 год
На весь экран
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
30 октября 1961 года в СССР прошли испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы. Высота облака ядерного взрыва составила почти 67 км, а вспышку можно было увидеть на расстоянии более 1 тыс. км. На фото: доставка макета термоядерной бомбы в ЦВЗ «Манеж» в рамках культурно-исторической выставки «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха», 2015 год
На весь экран
Фото: ТАСС
30 октября 1967 года СССР произвел первую в истории автоматическую стыковку космических аппаратов — спутников «Космос-186» и «Космос-188». На фото: схема вывода кораблей на орбиту Земли
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020