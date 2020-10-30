История в датах: 30 октября

30 октября 1937 года родился Клод Лелуш. На счету французского режиссера несколько номинаций на премию «Оскар». В 1967 году драма Лелуша «Мужчина и женщина» завоевала две премии Американской киноакадемии: за лучший оригинальный сценарий и лучший фильм на иностранном языке. На фото: Клод Лелуш на пресс-конференции в России, 2015 год