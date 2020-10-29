История в датах: 29 октября

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было принято решение о создании Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи, или комсомола. На фото: делегаты I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
29 октября 1922 года в Москве открылся Театр революции, сегодня — Театр имени Маяковского. На фото: здание Московского академического театра имени Владимира Маяковского, 2017 год
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. На фото: врачи в операционной областного сосудистого центра в Ростове-на-Дону, 2014 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
29 октября в России отмечается День работников автомобильного и городского транспорта. На фото: пассажирский автобус на одной из московских улиц, 2017 год
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