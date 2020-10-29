История в датах: 29 октября

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было принято решение о создании Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи, или комсомола. На фото: делегаты I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи