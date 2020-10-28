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История в датах: 28 октября

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Фото: Global Look Press
28 октября 1967 года родилась голливудская актриса Джулия Робертс. На фото: Джулия Робертс на 69-м Международном Каннском кинофестивале в 2016 году
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Фото: Global Look Press
28 октября 1886 года в Нью-Йорке была официально открыта Статуя Свободы. На фото: статуя в 2017 году
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
28 октября 1963 года родился итальянский певец и композитор Эрос Рамазотти. На фото: Рамазотти выступает на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге в 2012 году
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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
28 октября отмечается Всемирный день анимации. На фото: работа над мультипликационным фильмом «Маршрутка» в Российской государственной анимационной студии «Союзмультфильм» в Новой Слободе, 2016 год
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