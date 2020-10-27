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История в датах: 27 октября

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Фото: Global Look Press
27 октября 1873 года американец Джозеф Глидден запатентовал колючую проволоку
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Фото: commons.wikimedia.org/Е. Иванов Р.М. Мельников
27 октября 1905 года на Балтийском заводе был заложен броненосец «Император Павел I» — он был оборудован гиперболоидными сетчатыми мачтами из стали, конструктором которых стал Владимир Шухов. На фото: линейный корабль «Император Павел I»
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Фото: commons.wikimedia.org/Жан Огюст Доминик Энгр
27 октября 1782 года родился знаменитый итальянский скрипач и композитор Никколо Паганини. На фото: рисунок Жана Огюста Доминика Энгра XVII-XIX века
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Фото: commons.wikimedia.org
27 октября 1901 года в Москве был впервые полностью исполнен Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова. На фото: Рахманинов за фортепиано, ориентировочно 1936 год
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