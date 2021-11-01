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История в датах: 1 ноября

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
1 ноября 1612 года участники народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского смогли штурмом отбить у гарнизона Речи Посполитой Китай-город, заставив поляков отступить в Кремль. На фото: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади
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Фото: ТАСС/Виктор Катаев
1 ноября 1899 года на воду был спущен легендарный крейсер «Варяг» — на тот момент один из самых технически совершенных кораблей российского флота. На фото: «Варяг» в Кронштадте после прихода из США 3 мая 1901 года
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Фото: commons.wikimedia.org
1 ноября (по старому стилю) 1894 года, после смерти своего отца, императора Александра III, на престол взошел последний российский император Николай II. Его коронация состоится в мае 1896. На фото: Николай II в 1913 году
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Фото: Global Look Press/Martin Moxter
1 ноября 1993 года — со вступлением в силу заключенного в 1992-м Маастрихтского договора — начал свое существование Европейский союз. На фото: флаги Европейского союза возле здания Европейской комиссии — органа исполнительной власти ЕС
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Фото: commons.wikimedia.org
1 ноября 1755 года в Лиссабоне произошло сильное землетрясение, повлекшее за собой цунами — жертвами стихии стали около 100 тыс. человек. На фото: гравюра 1755 года, изображающая руины Лиссабона в пламени пожаров и цунами, накрывающее корабли в гавани
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