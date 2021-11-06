Прямой эфир
Мир
Зеленский подписал закон о деолигархизации
Общество
Губернатор Севастополя назвал неспокойной обстановку в Черном море
Мир
Минюст Грузии опроверг голодовку Саакашвили
Мир
Судно «Академик Иоффе» задержали по иску на $19 млн
Мир
«Молдовагаз» запланировала повышение тарифов на газ в два раза
Мир
Патриарха Варфоломея выписали из больницы Нью-Йорка
Общество
В СК заявили об угрозе жизни ребенку при инциденте в Новой Москве
Спорт
Россиянка Чикунова выиграла заплыв на 200 м брассом на ЧЕ по плаванию
Мир
Украина заявила об отсутствии наращивания сил РФ на границе
Общество
Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате

История в датах: 6 ноября

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
6 ноября 1957 года первый в стране Вечный огонь зажгли на Марсовом поле в Ленинграде — именно от него позднее зажгли факел для Вечного огня в Москве. На фото: возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в День Воздушно-десантных войск
На весь экран
Фото: РИА Новости/Олег Игнатович
6 ноября 1852 года в Пермской губернии родился писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. На фото: писатель в 1915 году
На весь экран
Фото: Global Look Press/Helmut Meyer zur Capellen
6 ноября 1879 года был запатентован первый кассовый аппарат — его создателем стал владелец маленького кафе в американском Дейтоне. На фото: кассовый аппарат 1898 года выпуска, сохранившийся в одном из немецких кафе
На весь экран
Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
6 ноября в мире отмечается День памяти животных, погибших от рук человека. На фото: защитники животных проводят акцию протеста против охоты на тюленей возле посольства Канады в Берлине
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021