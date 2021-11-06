История в датах: 6 ноября

6 ноября 1957 года первый в стране Вечный огонь зажгли на Марсовом поле в Ленинграде — именно от него позднее зажгли факел для Вечного огня в Москве. На фото: возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в День Воздушно-десантных войск