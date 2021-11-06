История в датах: 6 ноября

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
6 ноября 1957 года первый в стране Вечный огонь зажгли на Марсовом поле в Ленинграде — именно от него позднее зажгли факел для Вечного огня в Москве. На фото: возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в День Воздушно-десантных войск
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Фото: РИА Новости/Олег Игнатович
6 ноября 1852 года в Пермской губернии родился писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. На фото: писатель в 1915 году
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Фото: Global Look Press/Helmut Meyer zur Capellen
6 ноября 1879 года был запатентован первый кассовый аппарат — его создателем стал владелец маленького кафе в американском Дейтоне. На фото: кассовый аппарат 1898 года выпуска, сохранившийся в одном из немецких кафе
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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
6 ноября в мире отмечается День памяти животных, погибших от рук человека. На фото: защитники животных проводят акцию протеста против охоты на тюленей возле посольства Канады в Берлине
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