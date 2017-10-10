Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу обвинили Вайнштейна в домогательствах

Звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу присоединились к обвинениям в адрес известного продюсера Харви Вайнштейна о домогательствах сексуального характера.

Гвинет Пэлтроу рассказала журналистам The New York Times о том, что неприятный инцидент со знаменитым продюсером произошел в 1996 году, когда ей было 22 года. Вайнштейн пригласил молодую актрису на роль к экранизации романа Джен Остин «Эмма». Перед началом съемок продюсер позвал Пэлтроу к себе в номер, где предложил ей сделать массаж.

«Я была ребенком, я только подписала контракт на работу, я была ошеломлена», — рассказала актриса, добавив, что она отказалась от предложения Вайнштейна и рассказала всё Брэду Питту, с которым на тот момент встречалась.

Актер пообщался с продюсером, после чего Вайнштейн предостерег молодую актрису от разглашения любой информации о случившемся.

Анджелина Джоли также оказалась в центре внимания Вайнштейна, который пытался домогаться до актрисы в конце 1990-х годов.

«У меня в молодости был крайне отрицательный опыт с Харви Вайнштейном, из-за этого я решила никогда с ним больше не работать и предупреждаю других, если они идут на это», — подчеркнула Джоли.

Тогда актриса ответила Вайнштейну жестким отказом и охарактеризовала поведение продюсера по отношению к женщинам как неприемлемое.

Помимо Джоли и Пэлтроу Харви Вайнштейна в насилии сексуального характера публично обвинили итальянская актриса Азия Ардженто, а также певица и начинающая актриса Лусия Эванс.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что скандал вокруг известного продюсера Голливуда Харви Вайнштейна, работавшего над «Властелином колец» и «Убить Билла», прокомментировал президент США Дональд Трамп, который заявил, что давно знает Харви, поэтому ничуть не удивился этим обвинениям.