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Известного продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании

Известного продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Один из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн оказался в центре громкого скандала после того, как итальянская актриса Азия Ардженто, а также певица и начинающая актриса Лусия Эванс публично обвинили сооснователя The Weinstein Company и кинокомпании Miramax Films в насилии сексуального характера.

Карьера Вайнштейна начала стремительно рушиться, после того как 5 октября The New York Times опубликовала итоги своего расследования, согласно которым продюсер на протяжении нескольких десятков лет требовал от молодых и подающих надежды актрис сексуальной близости в обмен на четкие перспективы их профессионального роста.

Аморальное поведение продюсера ранее сходило ему с рук в основном потому, что немногие из жертв насильника хотели рассказать о случившемся представителями прессы, и еще меньшее количество актрис хотели, чтобы в этой связи упоминались их имена, пишет журнал The New Yorker.

По словам Ардженто, она была вынуждена молчать о насильственных действиях со стороны Вайнштейна из-за страха, что влиятельный продюсер может попросту «уничтожить» ее и карьеру актрисы.

«Я знаю, он уничтожил множество людей до этого. Вот почему эта история — в моем случае ей более 20 лет, хотя некоторым из них гораздо больше лет, — никогда не выносились на публику», — заявила Ардженто.

Помимо итальянской актрисы, о домогательствах Вайнштейна рассказали Луисия Эванс и еще четыре женщины, которые пожелали остаться неназванными. Все они заявили, что им доводилось сталкиваться с «нежелательными прикосновениями» со стороны продюсера.

По данным «Газета.ру», за молчание об этих инцидентах девушки получали некую «компенсацию». Кроме актрис, в числе которых оказались и голливудские Эшли Джадд и Роуз Макгоун, на действия Вайнштейна жаловались его подчиненные. Как утверждали женщины, голливудский продюсер приглашал их в отель для деловой беседы, которая быстро превращалась в интимное предложение.

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