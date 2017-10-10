Косачев: переговоры могут предотвратить отделение Каталонии

Испания сохраняет шансы оставить Каталонию в своем составе в результате переговоров с властями автономии, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его мнению, после референдума позиции сторонников независимости Каталонии укрепились, однако не до такой степени, чтобы заручиться поддержкой Евросоюза. Косачев отметил, что именно от этой благосклонности зависит будущее благополучие Каталонии, сообщает «РИА Новости».

«Впереди, если парламент прислушается к призыву главы правительства, реальные переговоры с Мадридом, на которые руководство Испании до сих пор не шло. И если Мадрид не будет повторять ошибок последних лет и особенно месяцев, шанс на сохранение территориальной целостности Испании сохраняется», — сказал Косачев.

Напомним, во вторник глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что Каталония посредством референдума добилась права стать самостоятельным государством с республиканской формой правления.

Вместе с тем он призвал отложить отделение Каталонии от Испании и призвал провести предварительный диалог с Мадридом.