Прямой эфир
Мир
Глава Каталонии заявил, что регион имеет право на независимость
Экономика
Мантуров примет участие в заседании делового совета США и РФ
Мир
Профсоюзы вывели на манифестации во Франции 400 тыс. протестующих
Мир
МИД Украины возмутило предложение Чехии о компенсации за Крым
Мир
Известного продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании
Сюжет:

Пучдемон призывает отложить выход Каталонии из состава Испании

0
Фото: REUTERS/Catalan Goverment/Jordi Bedmar
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент региона отложить выход автономии из состава Испании для диалога с Мадридом.

Он отметил, что такой шаг парламента также облегчит дальнейшую коммуникацию Каталонии с Евросоюзом. 

Пучдемон также указал, что без диалога с испанским правительством Каталонии не удастся добиться независимости, и призвал не провоцировать обострение конфликта.

«Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога», — приводит «Интерфакс» слова Пучдемона. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что, согласно заявлению Пучдемона, Каталония по итогам референдума, состоявшегося 1 октября, получила право на то, чтобы стать независимым государством с республиканской формой правления. Выход из состава Испании во время плебисцита поддержали 90,18% (более 2 млн человек) голосовавших.

Полную хронологию событий, связанных с референдумом о независимости в Каталонии, читайте здесь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туск: ЕС призвал Каталонию не препятствовать диалогу с Испанией
Шотландские националисты приняли резолюцию в поддержку Каталонии
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017