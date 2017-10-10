Пучдемон призывает отложить выход Каталонии из состава Испании

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент региона отложить выход автономии из состава Испании для диалога с Мадридом.

Он отметил, что такой шаг парламента также облегчит дальнейшую коммуникацию Каталонии с Евросоюзом.

Пучдемон также указал, что без диалога с испанским правительством Каталонии не удастся добиться независимости, и призвал не провоцировать обострение конфликта.

«Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога», — приводит «Интерфакс» слова Пучдемона.

Ранее портал iz.ru сообщал, что, согласно заявлению Пучдемона, Каталония по итогам референдума, состоявшегося 1 октября, получила право на то, чтобы стать независимым государством с республиканской формой правления. Выход из состава Испании во время плебисцита поддержали 90,18% (более 2 млн человек) голосовавших.

Полную хронологию событий, связанных с референдумом о независимости в Каталонии, читайте здесь.