Додон: заверил Путина, что не подпишу ни один антироссийский закон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно.

По словам Додона, далеко не всех в молдавской политической элите устраивает улучшение отношений и развитие стратегического партнерства между странами.

«Заявил, что категорически осуждаю любые антироссийские проявления в деятельности властей Молдавии, такие как депортации из Молдавии российских должностных лиц, журналистов и артистов, антироссийскую пропаганду государственных СМИ», — написал Додон в Facebook по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Основным предметом споров президента Молдавии с парламентским большинством является внешняя политика страны, в которой президент настаивает на сближении с Россией, а правительство склоняются в сторону Запада.

Ранее российский лидер заявил, что высоко ценит усилия молдавского коллеги по нормализации двусторонних отношений.