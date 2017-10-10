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Додон: заверил Путина, что не подпишу ни один антироссийский закон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. 

По словам Додона, далеко не всех в молдавской политической элите устраивает улучшение отношений и развитие стратегического партнерства между странами. 

«Заявил, что категорически осуждаю любые антироссийские проявления в деятельности властей Молдавии, такие как депортации из Молдавии российских должностных лиц, журналистов и артистов, антироссийскую пропаганду государственных СМИ», — написал Додон в Facebook по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Основным предметом споров президента Молдавии с парламентским большинством является внешняя политика страны, в которой президент настаивает на сближении с Россией, а правительство склоняются в сторону Запада. 

Ранее российский лидер заявил, что высоко ценит усилия молдавского коллеги по нормализации двусторонних отношений. 

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