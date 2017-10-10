Профсоюзы вывели на манифестации во Франции 400 тыс. протестующих

Манифестации против социально-экономической политики правительства проходят во вторник по всей Франции, сообщает «РИА Новости».

Участники заявляют о несогласии с предпринимаемыми правительством шагами по сокращению рабочих мест, урезанию выплат и пособий, а также по индексации зарплат.

Кроме того, проходит масштабная забастовка. Так, аэропорты ряда крупных французских городов отменили около трети рейсов.

По данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), на улицы вышло 400 тыс. протестующих.

Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста.