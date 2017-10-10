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Аэропорты Франции отменяют рейсы из-за забастовки госслужащих

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Аэропорты ряда крупных французских городов отменили около трети рейсов из-за забастовки госслужащих. Об этом говорится в коммюнике Главного управления гражданской авиации Франции (DGAC).

Отмечается, что отмена рейсов затронула парижские аэропорты Руасси (имени Шарля де Голля), Орли и Бове. Также события коснулись воздушных гаваней Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы, Бордо и Нанта.

Ранее компания Air France сообщила, что в день забастовки все длинномагистральные полеты и около 75% полетов на короткие и средние дистанции будут выполняться через столичные аэропорты Орли и Руасси. 

Согласно данным онлайн-табло аэропортов, изменения в расписании пока не коснулись полетов в Москву, сообщает «РИА Новости».

Издание отмечает, что забастовка во Франции проходит по призыву нескольких ведущих профсоюзов страны. Госслужащие протестуют против социальной политики французских властей. В частности, их недовольство вызвано сокращением рабочих мест и уменьшением выплат и пособий.

Ранее портал iz.ru сообщал, что МИД России предупредил туристов о возможных транспортных проблемах в связи с забастовками во Франции, Италии и Бельгии. 

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