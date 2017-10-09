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Глава СКР призвал молодежь легально отстаивать гражданскую позицию

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обратился к молодежи с призывом использовать легальные способы выражения собственного мнения и отстаивания гражданской позиции вместо участия в несанкционированных массовых акциях.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, Бастрыкин провел в понедельник встречу со студентами юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в ходе которой глава СК затронул вопрос влияния различного рода движений на молодых людей.

«Бастрыкин призвал студентов использовать легальные способы выражения своего мнения и отстаивания гражданской позиции вместо участия в различного рода несанкционированных массовых акциях», — заявила Петренко.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что Следственный комитет РФ совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом разработают концепцию по предупреждению неосторожных преступлений против жизни и здоровья, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

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