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Школа в Маастрихте эвакуирована после телефонного сообщения о бомбе

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Фото: TASS/ZUMA/Kristof Van Accom
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В одной из школ в нидерландском Маастрихте провели эвакуацию после ложного телефонного сообщения о бомбе, сообщает местная полиция. 

«Международная школа на улице Дискюсворп в Маастрихте эвакуирована из-за сообщения о бомбе. Проводится проверка», — написало полицейское отделение области Лимбург, к которой относится Маастрихт на своей странице в Twitter.

Позднее правоохранители сообщили в своем микроблоге, что по итогам обыска в здании школы, взрывное устройство обнаружено не было. 

Согласно данным нидерландской газеты Algemeen Dagblad, звонок с сообщением о минировании поступил от англоязычного человека. 

Издание также сообщило об эвакуациях в школах Гааги, Эйндховена и Утрехта, произошедших по той же причине. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, из здания гостиницы, расположенной в центре Киева, в связи с сообщением о минировании эвакуировали около 500 человек.

В России ложные анонимные сообщения об угрозе взрыва в жилых и административных зданиях начали поступать 11 сентября. Ущерб от ложных сообщений о минировании и последовавших за ними проверок и эвакуаций в России оценили в ФСБ в 300 млн рублей. 

Подробную хронологию событий о телефонном терроризме на территории России читайте в сюжете портала iz.ru.

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