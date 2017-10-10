В Киеве около 500 человек эвакуированы из гостиницы

Порядка 500 человек эвакуировали из гостиницы на Институтской улице в центре Киева из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Анонимное сообщение о возможном взрыве в гостинице поступило в полицию утром 10 октября. Сотрудники правоохранительных органов, специалисты взрывотехнических служб, а также кинологи и спасатели приехали осмотреть здание.

На время проверки из гостиницы вывели порядка 500 человек.

«Информация о минировании отеля в центре столицы не подтвердилась. Во время тщательной проверки здания и прилегающей территории никаких опасных предметов не обнаружено. На момент проверки из здания эвакуировали около 500 человек», — говорится в сообщении киевской полиции, размещенном на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время следователи работают над тем, чтобы установить личность оставившего ложное сообщение. Также решается вопрос об открытии уголовного дела.

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