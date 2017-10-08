Более тысячи человек эвакуировали из московского ТЦ «Гудзон»

Торговый центр «Гудзон» в Москве эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, в правоохранительные органы поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ, расположенном на Каширском шоссе. Эвакуировали более тысячи человек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сегодня, 8 октября, «заминировали» отель «Марриотт».

За прошедшие сутки в Москвы эвакуировали не менее 5 тыс. человек более чем из 10 зданий.

Волна анонимных сообщений началась в российских городах 11 сентября. По словам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, спецслужба установила организаторов звонков.