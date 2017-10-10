Ковитиди: предложение о компенсации за Крым воспринимается позитивно

Предложение выплачивать Украине компенсацию за Крым звучит позитивно, заявила порталу iz.ru член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди.

Ранее президент Чехии Милош Земан предложил Украине оставить попытки вернуть Крым, поскольку его присоединение к России является «завершенным делом». Политик считает, что вопрос можно решить с помощью выплат Киеву со стороны РФ. С таким заявлением Земан выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы, отвечая на вопрос украинского депутата Алексея Гончаренко. Президент указал, что несогласие Украины на компенсацию и попытки вернуть Крым приведут к «европейской войне».

«Сегодня определять цену Крыма будет некорректно, но настоящее заявление президента Чехии Милоша Земана само по себе позитивно воспринимается и является закономерным решением крымского вопроса, потому что рано или поздно признание крымского референдума и воссоединения Крыма с Россией все равно произойдет. В данном случае мы должны воспринимать это заявление позитивно», — сказала Ковитиди.

По мнению сенатора, сегодня тема компенсации за Крым пока что неактуальна, так как обсуждать на Украине ее не с кем.

«Я уверена в том, что так или иначе на уровне межгосударственного общения этот вопрос будет рассматриваться. У России будет своя самостоятельная позиция. Единственное, этот вопрос будет рассматриваться не сегодня, поскольку сегодня в Украине обсуждать этот вопрос даже не с кем. Мы знаем, что Украина сегодня находится под внешним управлением. И та антироссийская истерия, которая развивается в мире, конечно же, не способствует рассмотрению этого вопроса», — подчеркнула Ковитиди.