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Президент Чехии назвал потерю Крыма Украиной «завершенным делом»

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Президент Чехии Милош Земан предложил Украине оставить попытки вернуть Крым, поскольку его присоединение к России является «завершенным делом». Политик считает, что вопрос можно решить с помощью выплат Киеву со стороны РФ.

С таким заявлением Земан выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы, отвечая на вопрос украинского депутата Алексея Гончаренко, передает «Европейская правда».

«По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом», — отметил политик.

Президент указал, что несогласие Украины на компенсацию и попытки вернуть Крым приведет к «европейской войне».

«Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — резюмировал Земан.

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