Сомнолог РАН: Эрдоган мог не признать Крым российским из-за недосыпа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за недосыпа мог оговориться в заявлении, что Анкара не признает Крым российским. Об этом порталу iz.ru заявил заведующий лабораторией по изучению сна института Высшей нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании присоединения Крыма к России является лишним уроком для тех, кто выступает за выстраивание длительных отношений с Анкарой. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Эрдоган заснул на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. Видеозапись опубликовало в своем Twitter агентство Sputnik Турция. На кадрах видно, как во время выступления Порошенко сидящий рядом с ним Эрдоган сначала дремлет, затем просыпается, зевает и снова ненадолго засыпает. В один из моментов Порошенко заметил сонливость своего турецкого коллеги и намеренно постучал по столу, чтобы разбудить его.

«Может быть, что Эрдоган сказал такую вещь про суверенитет и территориальную целостность Украины из-за недосыпания. А после этого спокойно уснул. Ведь невыспавшийся человек, он неадекватен на самом деле. Многие большие аварии: Чернобыльская, теплоход «Нахимов» — они происходили по вине невыспавшихся людей. Поэтому в данной ситуации это имеет место», – сказал Дорохов.

По мнению ученого, на пресс-конференции Эрдоган не мог видеть сны.

«Эрдоган видел не сны, а зрительные образы. Кратковременное засыпание, но не сновидение в настоящем смысле этого слова. Вообще это показатель, что у него проблемы со сном. Думаю, что для него это мероприятие было эмоционально значимо. Может быть волновался перед этим. А стресс мешает сну и человек не высыпается», — заключил эксперт.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган просто «делает приятное» президенту Украины Петру Порошенко.