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В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана о Крыме

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании присоединения Крыма к России является лишним уроком для тех, кто выступает за выстраивание длительных отношений с Анкарой. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат отметил, что даже при одном и том же президенте во внешнеполитическом курсе Турции могут быть повороты. При этом Новиков подчеркнул, что в вопросе статуса полуострова Анкара никогда не была союзником Москвы.

«Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики», — заявил Новиков в интервью телеканалу RT.

Как писал портал iz.ru, Реджеп Эрдоган во время визита в Киев заявил, что Турция никогда не признает присоединение Крыма к России — позиция Анкары в этом вопросе останется неизменной. В свою очередь, Порошенко пригласил Турцию к участию в международной группе друзей деоккупации Крыма.

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