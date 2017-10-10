Прямой эфир
Мир
Россия добилась выплаты 1,4 млрд рублей от дочерней компании HSBC
Экономика
Суд признал законным введение временной администрации в банке «Югра»
Мир
Глава Комитета регионов ЕС: каждый пятый европеец живет в бедности
Мир
Ракетные испытания КНДР угрожают безопасности гражданской авиации
Общество
Суд по делу Шакро Молодого отложен на неделю из-за неявки свидетелей

Глава Комитета регионов ЕС: каждый пятый европеец живет в бедности

0
Фото: flickr.com/Raul Mee
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Комитета регионов ЕС Карл-Хайнц Ламбертц заявил о том, что 20% граждан стран-членов Евросоюза пребывают в бедности.

«Сегодня каждый пятый европеец живет в бедности. Европа — это прежде всего социальные гарантии, и это то направление, куда мы должны двигаться», — заявил Ламбертц.

По мнению политика, евроскептицизм постепенно уходит на второй план, уступая место европейской надежде. В связи с чем Ламбертц призвал руководство стан ЕС «сделать человека главной целью европейской политики».

«Единой Европе нужны новые амбиции», — резюмировал глава комитета ЕС.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что Великобритания стремится сохранить торговые отношения со всеми странами, на которые распространяются соглашения о свободной торговле с ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туск: ЕС призвал Каталонию не препятствовать диалогу с Испанией
Орешкин: РФ будет бороться с агрессивными субсидиями ЕС в АПК
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017