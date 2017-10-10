Глава Комитета регионов ЕС: каждый пятый европеец живет в бедности

Глава Комитета регионов ЕС Карл-Хайнц Ламбертц заявил о том, что 20% граждан стран-членов Евросоюза пребывают в бедности.

«Сегодня каждый пятый европеец живет в бедности. Европа — это прежде всего социальные гарантии, и это то направление, куда мы должны двигаться», — заявил Ламбертц.

По мнению политика, евроскептицизм постепенно уходит на второй план, уступая место европейской надежде. В связи с чем Ламбертц призвал руководство стан ЕС «сделать человека главной целью европейской политики».

«Единой Европе нужны новые амбиции», — резюмировал глава комитета ЕС.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что Великобритания стремится сохранить торговые отношения со всеми странами, на которые распространяются соглашения о свободной торговле с ЕС.