Россия поставит в Саудовскую Аравию зенитные системы С-400

Россия поставит Саудовской Аравии зенитные ракетные системы С-400. О достигнутых с арабским королевством договоренностях заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), сообщает ТАСС.

«Подтверждаем, что с Королевством Саудовская Аравия достигнута договоренность о поставках систем ПВО С-400…» — сказали агентству в ведомстве.

Кроме того, планируются также поставки саудовской армии противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», огнеметных систем ТОС-1А «Буратино», автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103, сообщает «Газета.ру».

8 октября, передавал портал iz.ru, завершился визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Ранее о намерении Эр-Рияда закупить С-400 заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.