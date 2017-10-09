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В Саудовской Аравии откроется производство автоматов Калашникова

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ/Вадим Гришанкин
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Россия и Саудовская Аравия подписали контракт о локализации производства автоматов Калашникова АК-103. Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Мария Воробьева.

Документ был заключен в ходе визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в АО «Рособоронэкспорт», передает «РИА Новости»

Кроме того, Эр-Рияд и Москва договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Буратино», гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103. 

Ранее портал iz.ru писал, что РФ и Саудовская Аравия подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в частности соглашение об исследовании космоса. 

Встреча президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда состоялась 5 октября в Кремле. Это был первый визит саудовского монарха в Россию. 

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