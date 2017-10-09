Глава МИД Саудовской Аравии: отношения с РФ вышли на новый уровень

Министр иностранных дел Саудовской Аравии (СА) Адель аль-Джубейр позитивно оценил итоги визита короля Салмана в Россию и отметил, что сотрудничество между странами вышло на небывалый уровень. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Наши страны решили вывести отношения на новый уровень. Наша торговля не соответствует масштабам наших экономик, и мы хотим это изменить. Будет развиваться экономическое и инвестиционное сотрудничество», –– рассказал аль-Джубейр.

Министр сообщил, что уже учрежден инвестиционный фонд на $10 млрд и вложено $2,1 млрд в российские проекты. Также согласованы поставки вооружений.

Аль-Джубейр отметил, что Москва и Эр-Рияд одинаково подходят ко многим международным вопросам и вместе способны справиться с мировыми кризисами.

«Обе страны противятся попыткам навязывания чуждых ценностей. <…> Обе страны борются с экстремизмом и терроризмом и сообща могут справиться с сирийским кризисом, палестино-израильским конфликтом и другими мировыми проблемами», –– сказал глава саудовского МИДа.

Помимо этого, РФ и СА наладят культурный обмен и сотрудничество в области образования.

Также дипломат прокомментировал мнение о том, что фонды из Персидского залива спонсировали боевиков на Кавказе.

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