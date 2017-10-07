МИД РФ отметил рост доверия между Россией и Саудовской Аравией

Расширение сотрудничества России и Саудовской Аравии, в том числе в военно-технической сфере, свидетельствует о росте доверия между странами. Об этом в субботу заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Уверен, что наш интерес к углублению и расширению сотрудничества и в этой сфере очень важен, он действительно является показателем растущего и уже достигнутого уровня доверия между нашими странами», — приводит «РИА Новости» заявление представителя российского внешнеполитического ведомства.

При этом замминистра не дал точного ответа на вопрос, был ли заключен контракт между Москвой и Эр-Риядом на поставку российских ЗРК С-400.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил тему безопасности и противодействия терроризму с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом в ходе его визита в Россию.