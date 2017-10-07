Глава МИД Саудовской Аравии восхищен вкладом РФ в западную цивилизацию

Глава МИД Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр признался, что восхищен вкладом РФ в западную цивилизацию, искусство и культуру. Об этом сообщает ТАСС.

«Я всегда интересовался Россией. <...> Меня всегда восхищали таланты ваших людей в науках, искусстве, музыке, ваш вклад в западную цивилизацию. Я об этом прочитал много книг», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр также подчеркнул роль культурного обмена между странами и выразил надежду, что «туристы из России приедут посмотреть на то», как королевство развивает «туризм по культурно-историческим объектам».

Ранее Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия стремится к сотрудничеству со многими странами. Среди них и Россия, крепкие отношения с которой «помогут успешно решать проблемы, возникающие в нашем регионе». Он добавил, что королевство сотрудничает «с Россией как с дружественной страной», и подчеркнул, что считает снятие санкций возможным в скором времени.

Министр внешнеполитического ведомства приехал в Россию в составе делегации короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда. 5 октября монарх встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Темами стали мировые цены на нефть и ситуация на Ближнем Востоке. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что пакет соглашений, подписанный в ходе встречи, выведет отношения двух стран на новый уровень. Визит короля Саудовской Аравии продлится до 8 октября.