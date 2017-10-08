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Политика США не повлияет на планы Саудовской Аравии сотрудничать с РФ

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Саудовская Аравия намерена развивать сотрудничество с Россией, несмотря на жесткую политику США в адрес РФ, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

«Наша задача — развивать отношения с Россией по всему спектру направлений. Санкции между Россией и Западом касаются только России и Запада», — цитирует министра ТАСС.

Он также отметил, что страна намерена развивать отношения с Россией в сферах экономики, военно-технического сотрудничества, безопасности и культуры. По его словам, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел очень продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Итогом данных переговоров стало то, что страны приняли решение повысить уровень отношений.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Саудовская Аравия подписали соглашения на сумму $2,1 млрд. Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии может преобразовать экономику.

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