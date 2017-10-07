Король Саудовской Аравии встретился с муфтием Москвы

Король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд встретился муфтием Москвы и главой Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргановым.

Об этом заявили СМИ в субботу, 7 октября, со ссылкой на священнослужителя.

«Во время теплой встречи мы обсудили развитие ислама в мире», — цитирует Крганова Интерфакс.

По его словам, король заметил, что в исламе нет места экстремизму и необходимо просвещать людей в этом направлении.

Кроме того, Крганов считает, что визит короля Саудовской Аравии свидетельствует о том, что авторитет России в арабском мире растет. Ранее портал сообщал о том, что король Саудовской Аравии согласился на проведение заседания российской группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в своей стране.