Реформу теплоэнергетики подогреют субсидиями

В рамках проходящей реформы теплоснабжения регионы смогут получить льготы от правительства в виде субсидий, снижающих рост тарифа на тепло. Как рассказали «Известиям» в Минэнерго, такую поддержку власти регионов смогут получить, обратившись в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Согласно последним поправкам, регионы могут запустить масштабную программу по привлечению инвестиций в тепловую отрасль. Решение о субсидиях, впрочем, за правительством — Фонд может закрыться уже следующей осенью.

Участвующие в реформе рынка тепловой энергии регионы смогут претендовать на получение госсубсидий на получаемые кредиты. Как рассказал «Известиям» на форуме «Российская энергетическая неделя» заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, Минэнерго поддерживает такой подход и будет помогать регионам в переходе на так называемую «альтернативную котельную», новый принцип расчета тарифов.

— В этой части я не вижу никаких проблем, если у региона есть определенные возможности и он хочет снизить риски по росту тарифа, - сообщил Вячеслав Кравченко «Известиям». — В моем понимании, главное — результат. Если Фонд (Фонд содействия реформированию ЖКХ — «Известия») видит, что проект интересный, окупаемый, у Фонда есть на него средства — то почему нет.

Субсидии должны помочь регионам в прохождении этапа модернизации собственной тепловой инфраструктуры и переходе на новую модель. В июле 2017 года Госдума приняла поправки в закон «О теплоснабжении» (так называемый закон об «альтернативной котельной»), утверждающие новую модель рынка тепловой энергии. Суть нововведений - в расчете тарифа, который теперь будет устанавливаться исходя не из затрат операторов на работу всей системы отопления, а из расчета предельного уровня инвестиций на условное строительство нового теплоисточника — так называемой «альтернативной котельной». При этом, за закупку тепла у операторов и работу всей системы станет отвечать единая теплоснабжающая организация (ЕТО), она же станет главным ответственным перед населением города.

Таким образом, цена тепловой энергии будет утверждаться заранее на много лет вперед и сможет изменяться только по инфляции. Изменения добровольны, то есть действующая система работы, когда новый тариф устанавливается ФАС ежегодно, может быть сохранена по желанию региональных властей, подчеркнул Вячеслав Кравченко.

В связи с тем, что новая система работы может вызвать рост тарифа на тепло в отдельно взятых регионах, было бы актуально поддержать власти регионов субсидиями, к примеру, со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ, предложил на одной из сессий форума мэр города Воронежа Александр Гусев. По его словам, субсидия может покрыть потенциальный рост тарифа при модернизации инфраструктуры города. Пока единственное подобное соглашение на модернизацию инфраструктуры было заключено в июне «Сибирской генерирующей компанией» (СГК) с властями Рубцовска (150 тыс. чел., Алтайский край).

Фонд готов работать в рамках нового законодательства об «альтернативной котельной» и рассмотрит все подобные заявки, заверил «Известия» представитель Фонда.

— Согласно действующим правилам работы с инвесторами в ЖКХ мы можем помочь в субсидировании процентной ставки банковского кредита на ремонт инфраструктуры. Что касается субсидий для регионов, то это может быть сделано только по решению Минстроя, — сообщили в пресс-службе Фонда.

Фонд готов взять на себя до 65% от величины ключевой ставки Банка России, говорится на его сайте. Несмотря на готовность фонда выдавать субсидии компаниям, их выдача может быть приостановлена уже в будущем году. В конце прошлого года контролирующий фонд Минстрой продлил его работу еще на год, то есть до сентября 2018 года — тогда завершается действующая программа правительства по расселению ветхого и аварийного жилья, для поддержки которой и был создан фонд.

Говорить о новой компетенции фонда пока рано, это решение будет принято позже на уровне правительства, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минстроя. В правительстве не ответили на запрос редакции.

Предполагается, что на новую работу по «альтернативной котельной» перейдет несколько пилотных городов и регионов — Казань, Набережные Челны, Самара, Дзержинск, Воронеж, Липецк, а также Красноярский и Алтайский края. Однако, единственный пока официально заявившийся в «пилоты» — город Рубцовск. В этом городе «Сибирская генерирующая компания» уже начала свой проект по модернизации теплоснабжения, который надеется окупить с помощью перехода на цену «альтернативной котельной». По словам мэра города Дмитрия Фельдмана, общая стоимость модернизации местной инфраструктуры оценивается СГК в 1,9 млрд рублей. Хотя сам закон об «альтернативной котельной» пока не заработал, компания уже приступила к работе по перекладке сетей, рассказал «Известиям» ее гендиректор Михаил Кузнецов. По его словам, до реформы рынка инвесторам не хватало уверенности, смогут ли они вернуть вложенные в ремонт деньги. В скором будущем СГК планирует переход на новый принцип работы и в других регионах присутствия.

— Сейчас мы видим, что это может быть и будет прибыльным. В то же время резкого роста тарифа не потребуется, все зависит от состояния инфраструктуры. Для решения большинства проблем хватает роста тарифа по инфляции, — считает Михаил Кузнецов.

Старая система «затраты плюс», по которой утверждаются тарифы на сейчас, не смогла обеспечить модернизацию мощностей, признает заместитель гендиректора «Татэнерго» Айрат Сабирзанов.

Переход на новую систему расчетов выгоден потребителю. Если проводить модернизацию при нынешней системе «затраты плюс», тариф пришлось бы повышать как минимум на 50%, говорит исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

— Новая система — это фактически ремонт в рассрочку, так как инвестиции будут возвращаться оператору в течении нескольких лет. Так как реформа кардинально меняет учет — как полученных от потребителя средств, так и потребленной им энергии - компании перестанут строить излишние новые мощности и перейдут к сохранению и ремонту уже существующих, более дешевых в эксплуатации, — заметила эксперт. — С учетом этого любые субсидии со стороны государства будут не лишними.

Если субсидии будут актуальны, то потребуется вписывать их в существующее законодательство, отметил исполнительный директор ассоциации ЖКХ «Развитие» Алексей Макрушин.

Эксперты отмечают, что в первую очередь изменения могут помочь городам, где тепловая инфраструктура крайне изношена, и требуются значительные денежные вливания в ее обновление, чтобы сохранить систему. По словам замгубернатора Алтайского края Виктора Мещерякова, закон об альтернативной котельной «идеален в ситуации, которая сложилась в Рубцовске», когда нужно срочно искать инвестора и вкладывать миллиарды. Подобных проектов в России более чем достаточно, добавляет генеральный директор СГК Михаил Кузнецов. К примеру, подобная ситуация сложилась в Котовске Тамбовской области, сообщил «Известиям» замгубернатора Тамбовской области Игорь Кулаков.

— Если бы буквально три года назад существовал закон об альтернативной котельной, нам удалось бы выровнять тариф и спасти ТЭЦ, — отметил Михаил Кулаков.

С учетом принципа «альтернативной котельной» вкладываться в инфраструктуру компаниям стало выгодно: при снижении теплопотери внутри сети компания экономит существенные средства на отопление, с помощью которых и будут отыгрываться инвестиции в ремонты, говорит Алексей Макрушин и подтверждает близкий к Минстрою источник «Известий».

По оценкам Минэнерго, в полную силу новые поправки заработают с выходом подзаконных актов, ориентировочно, в середине будущего года.