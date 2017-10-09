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СК: крушение Як-52 под Ставрополем могло произойти из-за ошибки пилота

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Крушение самолета Як-52 в Ставропольском крае могло произойти из-за действий пилота, не справившегося с управлением. Об этом «РИА Новости» заявили в Южном следственном управлении на транспорте СК.

«…По одной из версий, пилот не справился с управлением, причины все еще устанавливаются», — сказали агентству в ведомстве.

В то же время следователи отмечают, что разбившийся житель Ессентуков 1945 года рождения был бывшим военным летчиком и имел большой опыт пилотирования. Як-52 был в его собственности. Личность второго погибшего пока не установлена.

Авария произошла 8 октября. Как сообщал портал iz.ru, легкомоторное судно вылетело из села Незлобное Предгорного района. При столкновении с землей самолет загорелся.

В настоящее время продолжается доследственная проверка.

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