Погибший при крушении самолета в Ставрополье был военным летчиком

Один из погибших в авиакатастрофе с легкомоторным самолетом в Предгорном районе Ставропольского края был бывшим военным летчиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 октября. При крушении самолета погибли два человека.

«Один из погибших — мужчина 1945 года рождения. Он бывший военный летчик. Опыт имеется, стаж огромный. Личность второго еще не установили», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, легкомоторный самолет вылетел из села Незлобное Предгорного района. При столкновении с землей на воздушном судне возник пожар.

Вместе с тем в региональном главке МЧС отметили, что потерпевший крушение самолет — это Як-52, принадлежавший жителю Ессентуков.