При падении легкомоторного самолета в Ставрополье погибли два человека

Два человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в Предгорном районе Ставропольского края, сообщил глава пресс-службы регионального главка МЧС Олег Дегтярев.

«Стало известно, что при падении произошло возгорание судна. Два человека, которые находились на борту, погибли», — приводит «Интерфакс» слова представителя ведомства.

Ранее портал iz.ru сообщил, что воздушное судно упало в Предгорном районе Ставрополья в 15:55 мск. На месте работают сотрудники экстренных служб.