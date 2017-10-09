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Полпред в СФО представил Травникова новосибирскому правительству

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло представил врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова правительству, а также представителям исполнительной и законодательных властей региона. На церемонии в большом зале областного правительства присутствовал бывший новосибирский губернатор Владимир Городецкий, сообщает ТАСС.

«В регионе… потенциал огромный — научный, образовательный, промышленный, производственный, интеллектуальный. Самый большой потенциал — человеческий», — сказал Меняйло.

В свою очередь Травников поблагодарил бывшего губернатора за работу, а также заявил, что не будет спешить с кадровыми решениями. Он добавил, что пока рано говорить и об участии его в выборах губернатора в следующем году.

До назначения, сообщал портал iz.ru, 46-летний Травников был мэром Вологды. Ранее он работал замполпреда в СЗФО и замгубернатора Вологодской области.  

Владимиру Городецкому в этом году исполнилось 69 лет. 7 октября глава региона попрощался с коллегами и поблагодарил их за работу. Отставка была согласована с президентом России Владимиром Путиным.

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