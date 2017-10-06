Врио мэра Вологды после отставки Травникова станет Сергей Воропанов

Временно исполнять обязанности мэра Вологды после досрочной отставки предыдущего градоначальника Андрея Травникова будет Сергей Воропанов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее на сессии Вологодской городской думы депутаты приняли досрочную отставку мэра города Андрея Травникова в связи с его назначением и.о. губернатора Новосибирской области.

«Назначение исполняющего обязанности произойдет либо завтра, либо в воскресенье, потому что сегодня в соответствии с уставом обязанности мэра исполняет Воропанов Сергей Александрович», — говорится в сообщении администрации.

До этого Сергей Воропанов занимал пост первого заместителя мэра, он курировал экономические вопросы.

Новый мэр Вологды будет назначен по итогам конкурса на замещение должности главы города. О проведении конкурса городская дума объявит на одной из ближайших сессий.

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