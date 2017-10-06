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Врио мэра Вологды после отставки Травникова станет Сергей Воропанов

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Фото: РИА Новости/Роман Галкин
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Временно исполнять обязанности мэра Вологды после досрочной отставки предыдущего градоначальника Андрея Травникова будет Сергей Воропанов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее на сессии Вологодской городской думы депутаты приняли досрочную отставку мэра города Андрея Травникова в связи с его назначением и.о. губернатора Новосибирской области.

«Назначение исполняющего обязанности произойдет либо завтра, либо в воскресенье, потому что сегодня в соответствии с уставом обязанности мэра исполняет Воропанов Сергей Александрович», — говорится в сообщении администрации.

До этого Сергей Воропанов занимал пост первого заместителя мэра, он курировал экономические вопросы.

Новый мэр Вологды будет назначен по итогам конкурса на замещение должности главы города. О проведении конкурса городская дума объявит на одной из ближайших сессий.

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