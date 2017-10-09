Прямой эфир
Армия
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей
Общество
СК: крушение Як-52 под Ставрополем могло произойти из-за ошибки пилота
Спорт
Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»
Мир
Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном
Общество
Завершено благоустройство более 40 парков Москвы
Сюжет:

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение на вещевом рынке «Восточный», который жители города называют также «Темерник». Пожару, начавшемуся вечером в минувшее воскресенье, был присвоен четвертый уровень сложности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Южный региональный центр МЧС России.

«…На двух участках пожара возгорание ликвидировано полностью, на двух других ликвидировано открытое горение», — сказали агентству в ведомстве.

Площадь пожара составила около 6 тыс. кв. м, на рынке обрушилась часть кровли. В результате происшествия никто не пострадал.

Для противопожарных работ, сообщал портал iz.ru, были задействованы 400 спасателей и 50 единиц техники. 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дну возросла до 6 тыс. кв. м
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017