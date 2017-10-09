Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение на вещевом рынке «Восточный», который жители города называют также «Темерник». Пожару, начавшемуся вечером в минувшее воскресенье, был присвоен четвертый уровень сложности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Южный региональный центр МЧС России.

«…На двух участках пожара возгорание ликвидировано полностью, на двух других ликвидировано открытое горение», — сказали агентству в ведомстве.

Публикация от Ростов Автомобильный (@rostov_roads) Окт 8 2017 в 1:10 PDT

Площадь пожара составила около 6 тыс. кв. м, на рынке обрушилась часть кровли. В результате происшествия никто не пострадал.

Для противопожарных работ, сообщал портал iz.ru, были задействованы 400 спасателей и 50 единиц техники.