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Работники горящего в Ростове-на-Дону рынка пытаются спасти товар

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Часть товара из торговых точек горящего оптового вещевого рынка региона «Восточный» удалось спасти работникам и арендаторам.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на очевидцев.

«Успели вытащить товар всего на 50-100 тыс. рублей, было намного больше. Не знаем, что делать с товаром, машины сюда не пускают», – цитирует ТАСС одного из предпринимателей.

При этом работникам рынка помогают прохожие, не смотря на запрет полиции приближаться к пожару.

В настоящее время пожар локализован, сообщается, что в тушении были задействованы около 400 человек и 50 единиц техники.

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